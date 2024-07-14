Perhatian! Ternyata Ini Bahaya Tidak Cabut Colokan Listrik Setelah Tidak Dipakai

JAKARTA – Masyarakat pasti ada yang lupa mencabut colokan listrik pada saat tidak digunakan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna menghindari kebakaran akibat listrik.

Pada era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan penggunaan listrik semakin meningkat. Penggunaan listrik semakin sering di jumpai di manapun, bahkan di tempat publik pun selalu tersedia colokan listrik gratis apabila warganet membutuhkan tempat charger.

Colokan listrik atau steker merupakan alat yang dipasang pada ujung kabel listrik yang dicolokkan pada lubang aliran listrik untuk menyalakan peralatan elektronik.

Namun terdapat beberapa hal yang perlu warganet ketahui terkait penggunaan colokan listrik. Apabila peralatan elektronik yang tidak lagi digunakan, namun masih tercolok dapat menyebabkan sejumlah risiko yang berbahaya.

Tidak jarang juga kondisi di mana tombol daya pada peralatan elektronik sudah dalam keadaan mati tetapi kabel pencoloknya masih terhubung, juga menjadi peringatan penting.

Tidak sedikit orang yang hingga saat ini masih menyepelekan hal penting tersebut, jikalau terlalu sering disepelekan bisa membahayakan diri dan juga lingkungan sekitar. Maka dari itu, potensi korsleting listrik dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Melansir dari Instagram Ditjen Ketenagalistrikan, tidak mencabut colokan listrik sangat membahayakan karena dapat meningkatkan risiko tersetrum dan terjadi korsleting listrik.