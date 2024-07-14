Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Jenis Baru Rendah Sulfur Disiapkan 17 Agustus 2024, Pertalite Dihapus?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |11:41 WIB
BBM Jenis Baru Rendah Sulfur Disiapkan 17 Agustus 2024, Pertalite Dihapus?
Pertamina Segera Luncurkan BBM Terbaru. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan sudah mendapatkan penugasan pemerintah untuk meluncurkan produk bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yang lebih rendah sulfur.

"BBM rendah sulfur sedang dalam proses, memang ada arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," jelas Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (14/7/2024).

Adapun sesuai pernyataan Kementerian ESDM, produk BBM yang diklaim ramah lingkungan itu akan mulai diujicobakan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Namun Fadjar enggan menjelaskan lebih detail racikan dari produk BBM tersebut.

"Detailnya ditunggu saja," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina saat ini memang telah menjual produk BBM ramah lingkungan yaitu Pertamax Green. Produk ini merupakan campuran antara Pertamax yang memiliki Research Octane Number (RON 92) dengan kandungan etanol sebagai bahan bakar nabati sebanyak 5 persen.

Halaman:
1 2
