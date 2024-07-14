JAKARTA - Forbes membagikan data orang terkaya di dunia yang di antaranya terdapat 10 orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam jajarannya. Dengan memiliki harta kekayaan yang fantastis hingga ribuan triliun Rupiah, 10 orang terkaya di Indonesia ini berhasil masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia versi forbes.
Sumber kekayaan yang digeluti dari 10 orang terkaya di Indonesia tersebut pun beragam, mulai dari pertambangan, rokok, hingga petrokimia. Berdasarkan rangkuman tim Okezone, Minggu (14/7/2024), berikut fakta orang terkaya Indonesia hingga bisnisnya :
Daftar Nama Orang Terkaya Berikut nama 10 orang terkaya Indonesia 2024 dilansir dari Forbes : Prajogo Pangestu Low Tuck Kwong R Budi Hartono Michael Hartono Sri Prakash Lohia Agoes Projosasmito Tahir Chairul Tanjung Lim Hariyanto Wijaya Sarwono Dewi Kam
Daftar Nama Orang Terkaya
Berikut nama 10 orang terkaya Indonesia 2024 dilansir dari Forbes :
Prajogo Pangestu
Low Tuck Kwong
R Budi Hartono
Michael Hartono
Sri Prakash Lohia
Agoes Projosasmito
Tahir
Chairul Tanjung
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono
Dewi Kam