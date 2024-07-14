Advertisement
INSPIRASI BISNIS

3 Fakta Orang Terkaya Indonesia Berharta Ribuan Triliun Rupiah hingga Bisnisnya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |08:03 WIB
Daftar 10 orang terkaya di Indonesia (Foto: Forbes)
JAKARTA - Forbes membagikan data orang terkaya di dunia yang di antaranya terdapat 10  orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam jajarannya.

Dengan memiliki harta kekayaan yang fantastis hingga ribuan triliun Rupiah, 10 orang terkaya di Indonesia ini berhasil masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia versi forbes.

Sumber kekayaan yang digeluti dari 10 orang terkaya di Indonesia tersebut pun beragam, mulai dari pertambangan, rokok, hingga petrokimia.

Berdasarkan rangkuman tim Okezone, Minggu (14/7/2024), berikut fakta orang terkaya Indonesia hingga bisnisnya :

  1. Daftar Nama Orang Terkaya

Berikut nama 10 orang terkaya Indonesia 2024 dilansir dari Forbes : 

  • Prajogo Pangestu

  • Low Tuck Kwong

  • R Budi Hartono

  • Michael Hartono

  • Sri Prakash Lohia

  • Agoes Projosasmito

  • Tahir

  • Chairul Tanjung

  • Lim Hariyanto Wijaya Sarwono

  • Dewi Kam

