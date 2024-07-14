3 Fakta Orang Terkaya Indonesia Berharta Ribuan Triliun Rupiah hingga Bisnisnya

JAKARTA - Forbes membagikan data orang terkaya di dunia yang di antaranya terdapat 10 orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam jajarannya.

Dengan memiliki harta kekayaan yang fantastis hingga ribuan triliun Rupiah, 10 orang terkaya di Indonesia ini berhasil masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia versi forbes.

Sumber kekayaan yang digeluti dari 10 orang terkaya di Indonesia tersebut pun beragam, mulai dari pertambangan, rokok, hingga petrokimia. Berdasarkan rangkuman tim Okezone, Minggu (14/7/2024), berikut fakta orang terkaya Indonesia hingga bisnisnya :