Jokowi Bakal Groundbreaking IKN Tahap VII pada Akhir Juli 2024

JAKARTA - Groundbreaking IKN Nusantara tahap VII dijadwalkan pada akhir Juli 2024. Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuldjono menyampaikan hal tersebut.

Basuki mengatakan terdapat minimal 5 calon investor yang telah menyatakan kesiapan mereka untuk ikut serta dalam acara groundbreaking tahap VII ini.

Salah satu perusahaan yang akan memulai investasinya di IKN adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia.

"Kelihatannya ada (groundbreaking Juli), tapi tidak banyak. Maksimal ada 5 (proyek), macam-macam sektornya. Tapi salah satu yang akan groundbreaking adalah BCA" kata Basuki, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Basuki, proyek yang akan memulai groundbreaking itu sengaja dibatasi untuk mengurangi kegiatan konstruksi, sebagai persiapan untuk penyelenggaraan upacara HUT RI ke-79 di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang. Pekerjaan akan dihentikan pada awal Agustus untuk persiapan upacara.

"Memang tidak banyak (groundbreaking VII), karena kita mau ada 17 Agustusan di IKN, sehingga kita fokuskan untuk kelengkapannya dulu," terang Basuki.

Mengenai total nilai investasi dari kelima proyek yang akan bergabung dengan IKN pada groundbreaking tahap VII ini, Menteri PUPR menyebut bahwa saat ini nilai tersebut masih sedang dihitung oleh Badan Otorita IKN, terutama oleh Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi IKN.