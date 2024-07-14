Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Bakal Groundbreaking IKN Tahap VII pada Akhir Juli 2024

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |05:39 WIB
Jokowi Bakal Groundbreaking IKN Tahap VII pada Akhir Juli 2024
Groundbreaking IKN Tahap VII dilakukan akhir Juli (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Groundbreaking IKN Nusantara tahap VII dijadwalkan pada akhir Juli 2024. Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuldjono menyampaikan hal tersebut.

Basuki mengatakan terdapat minimal 5 calon investor yang telah menyatakan kesiapan mereka untuk ikut serta dalam acara groundbreaking tahap VII ini.

Salah satu perusahaan yang akan memulai investasinya di IKN adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), yang dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia.

"Kelihatannya ada (groundbreaking Juli), tapi tidak banyak. Maksimal ada 5 (proyek), macam-macam sektornya. Tapi salah satu yang akan groundbreaking adalah BCA" kata Basuki, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Basuki, proyek yang akan memulai groundbreaking itu sengaja dibatasi untuk mengurangi kegiatan konstruksi, sebagai persiapan untuk penyelenggaraan upacara HUT RI ke-79 di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang. Pekerjaan akan dihentikan pada awal Agustus untuk persiapan upacara.

"Memang tidak banyak (groundbreaking VII), karena kita mau ada 17 Agustusan di IKN, sehingga kita fokuskan untuk kelengkapannya dulu," terang Basuki.

Mengenai total nilai investasi dari kelima proyek yang akan bergabung dengan IKN pada groundbreaking tahap VII ini, Menteri PUPR menyebut bahwa saat ini nilai tersebut masih sedang dihitung oleh Badan Otorita IKN, terutama oleh Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi IKN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement