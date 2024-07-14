Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Kesalahan Fresh Graduate saat Mulai Kerja

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |18:16 WIB
5 Kesalahan Fresh Graduate saat Mulai Kerja
5 Kesalahan Fresh Graduate saat Mulai Kerja. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Fresh graduate sering melakukan beberapa kesalahan saat memulai kerja. Kesalahan tersebut terjadi karena para lulusan baru masih kurang pengalaman dan lainnya.

Dalam dunia kerja, permasalahan yang terjadi akan jauh lebih kompleks dibandingkan dunia perkuliahan. Oleh karena itu, seorang fresh graduate mesti mengetahui 5 kesalahan yang sering terjadi saat mau mulai bekerja.

"Siapa yang masih ngelakuin semua hal ini?😩 Mungkin ini alasan kamu masih belum dipanggil interview, Sob!," tulis Prakerja di Instagramnya, Selasa (9/7/2024),

Berikut 5 kesalahan fresh graduate saat mulai kerja.

1. Tidak punya pengalaman magang, organisasi, volunteer, dll

"Ngelakuin kesalahan itu wajar, tapi mau belajar supaya gak salah terus itu wajib! Coba tulis dikomen mau dikasih tips apa biar kamu #JadiBisa cepet dapet kerja?👀," tulis Prakerja.

2. Ekspektasi Gaji Yang Terlalu Tinggi

Halaman:
1 2
