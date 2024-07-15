BRI Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024

BRI Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024 (Foto: Dok BRI)

Jakarta – Media ekonomi dan keuangan terkemuka di dunia yang berbasis di London, The Banker, telah merilis daftar Top 1000 Banks 2024 pada Rabu, 10 Juli 2024. Dalam daftar tersebut, tercatat 26 bank berasal dari Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menduduki peringkat teratas serta berperingkat 110 secara global.

Top 1000 Banks 2024 tersebut berisikan 1000 bank terbaik di seluruh dunia, dengan parameter penilaian Tier 1 Capital, Aset, Profit pre tax, Capital Asset Ratio, Return on Capital dan Return on Asset.

Dalam rilisnya, Editor The Banker Kimberley Long mengungkapkan saat ini bank-bank di Indonesia sedang menikmati periode peningkatan Tier 1 Capital, yang didukung oleh periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kondisi yang stabil.

“Optimisme tercermin dari posisi bank di Indonesia yang masuk dalam peringkat Top 1000, karena banyak bank yang telah bangkit kembali dari penurunan Tier 1 Capital pada tahun sebelumnya,” ujar Kimberley.

The Banker, grup dari Financial Times, telah menjadi sumber informasi keuangan global yang kredibel sejak tahun 1926. The Banker fokus pada lima isu utama yakni strategi industri perbankan, digitalisasi, ESG dan keberlanjutan, regulasi serta ekonomi global.

Dinobatkannya BRI sebagai bank terbaik di Indonesia dalam daftar Top 1000 Banks 2024 semakin melengkapi pencapaian BRI dalam sebulan belakang. Pada Kamis (13/6) BRI dinobatkan oleh Forbes Internasional selaku media keuangan dan ekonomi terkemuka di dunia sebagai Perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000.