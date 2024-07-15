Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Awas Macet! 2 Titik Jalan Tol Jakarta-Cikampek Direkonstruksi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:58 WIB
Awas Macet! 2 Titik Jalan Tol Jakarta-Cikampek Direkonstruksi
Jalan Tol Japek (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) di KM 34 dan KM 26 sedang ada pekerjaan rekonstruksi. Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi di Bekasi, mengimbau agar pengendara berhati-hati.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan," ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (15/7/2024).

Amri menjelaskan, pekerjaan rekonstruksi dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan pengguna jalan sekaligus sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimal Badan Usaha Jalan Tol.

Dia menjelaskan jalan di titik pertama dilakukan sepanjang Km 34+430 hingga Km 34+565 pada lajur 1 arah Cikampek mulai Minggu (14/7) pukul 08.00 WIB sampai dengan Jumat (19/7/2024) pukul 12.00 WIB.

Sementara di titik berikutnya dilakukan sepanjang Km 26+493 sampai Km 26+368 dan Km 26+295 hingga Km 26+230 pada lajur 1 dan lajur 2 arah Jakarta mulai Senin (15/7/2024) pukul 08.00 WIB sampai dengan Minggu (21/7/2024) pukul 13.00 WIB.

Halaman:
1 2
