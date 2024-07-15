5 Cara Baru Hasilkan Uang Gratis dari Internet

JAKARTA - Cara baru hasilkan uang gratis dari internet. Cara ini dapat masyarakat ikuti untuk mendapatkan uang tambahan.

Semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, masyarakat sudah dapat menghasilkan uang dari internet.

BACA JUGA: 3 Cara Menghasilkan Uang dari HP dengan WhatsApp

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (15/7/2024), berikut cara baru hasilkan uang gratis dari internet :

1. Menjadi Content Creator

Menjadi seorang content creator pada saat ini menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi masyarakat. Masyarakat dapat membuat sebuah konten dengan menyesuaikan minat masing-masing.

Hal pembuatan konten tersebut dapat di unggah melalui platform YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan semakin banyak orang yang menonton dan menyukai konten yang dibuat, semakin besar penghasilan yang bisa didapatkan.

2. TikTok

Para pengguna aplikasi TikTok dapat menghasilkan uang dari endorsement hingga berjualan. Pada aplikasi TikTok para pengguna juga dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang dengan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi TikTok dan menonton video. Para pengguna dapat menarik reward tersebut melalui DANA, OVO, atau Pulsa.

BACA JUGA: 10 Cara Menghasilkan Uang dari AI

3. Cashzine

Cashzine merupakan aplikasi untuk membaca berita. Setiap kali membaca dan membagikan berita, pengguna akan mendapat uang sebagai bayaran. Semakin sering dan lama dalam membaca, maka semakin banyak uang yang di dapat.