Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Cara Baru Hasilkan Uang Gratis dari Internet

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |22:08 WIB
5 Cara Baru Hasilkan Uang Gratis dari Internet
5 Cara Baru Hasilkan Uang Gratis dari Internet. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara baru hasilkan uang gratis dari internet. Cara ini dapat masyarakat ikuti untuk mendapatkan uang tambahan.

Semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, masyarakat sudah dapat menghasilkan uang dari internet.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (15/7/2024), berikut cara baru hasilkan uang gratis dari internet :

1. Menjadi Content Creator

Menjadi seorang content creator pada saat ini menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi masyarakat. Masyarakat dapat membuat sebuah konten dengan menyesuaikan minat masing-masing.

Hal pembuatan konten tersebut dapat di unggah melalui platform YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan semakin banyak orang yang menonton dan menyukai konten yang dibuat, semakin besar penghasilan yang bisa didapatkan.

2. TikTok

Para pengguna aplikasi TikTok dapat menghasilkan uang dari endorsement hingga berjualan. Pada aplikasi TikTok para pengguna juga dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang dengan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi TikTok dan menonton video. Para pengguna dapat menarik reward tersebut melalui DANA, OVO, atau Pulsa.

3. Cashzine

Cashzine merupakan aplikasi untuk membaca berita. Setiap kali membaca dan membagikan berita, pengguna akan mendapat uang sebagai bayaran. Semakin sering dan lama dalam membaca, maka semakin banyak uang yang di dapat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement