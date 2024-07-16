Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Didorong Ekspektasi Investor pada Kemenangan Trump

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |07:10 WIB
Wall Street Menguat Didorong Ekspektasi Investor pada Kemenangan Trump
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (15/7/2024) waktu setempat. Bursa saham AS melanjutkan reli karena meningkatnya ekspektasi terhadap masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden setelah upaya pembunuhan yang gagal meningkatkan harapan akan lingkungan regulasi yang lebih longgar.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 210,82 poin, atau 0,53%, menjadi 40.211,72, S&P 500 (.SPX), naik 15,87 poin, atau 0,28%, menjadi 5.631,22 dan Nasdaq Composite (.IXIC), naik 74,12 poin, atau 0,40%, menjadi 18.472,57.

Meningkatnya kemungkinan bahwa Federal Reserve AS akan mulai memangkas suku bunga utamanya segera setelah September juga membantu meningkatkan selera risiko.

Sementara ketiga indeks saham utama AS berakhir jauh dibawah level tertinggi sesi, Dow Jones Industrial Average mencatat penutupan tertinggi sepanjang masa.

Saham berkapitalisasi kecil yang sensitif terhadap ekonomi (.RUT) dan saham transportasi (.DJT) dengan mudah mengungguli pasar yang lebih luas.

Upaya pembunuhan di Pennsylvania pada hari Sabtu terhadap Trump, calon presiden dari Partai Republik, tampaknya meningkatkan peluangnya untuk terpilih.

Kepresidenan Trump mungkin akan menghasilkan kebijakan perdagangan yang lebih agresif, perpanjangan pemotongan pajak, dan deregulasi di sejumlah bidang mulai dari perubahan iklim hingga mata uang kripto.

Situs taruhan daring PredictIt menunjukkan taruhan kemenangan pemilu sebesar 67 sen untuk Trump, naik dari 60 sen pada hari Jumat, dengan kemenangan untuk Presiden Demokrat AS Joe Biden sebesar 26 sen.




Telusuri berita finance lainnya
