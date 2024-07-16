Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.598,2 Triliun

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |04:28 WIB
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.598,2 Triliun
Utang luar negeri naik lagi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kini naik 1,8% dibandingkan Mei 2023 (year-on-year/yoy) atau setara Rp6.598,2 triliun.

Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang diantaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Konstruksi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

ULN swasta juga tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat USD197,6 miliar. Perkembangan ULN bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% (yoy).

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.

Telusuri berita finance lainnya
