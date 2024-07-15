JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penghimpunan dana melalui penerbitan surat utang mencapai Rp74,9 triliun secara year-to-date (YtD) per 12 Juli 2024.
Angka ini dihasilkan dari total 89 emisi baik efek bersifat obligasi maupun sukuk (EBUS), yang datang dari total 58 emiten.
“Sampai 12 Juli telah diterbitkan 89 emisi dari 58 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp74.9 triliun,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, Senin (15/7/2024).
Aktivitas pencarian modal ini berpotensi masih akan berlanjut. Pasalnya, masih terdapat 16 emisi yang masuk dalam antrean alias pipeline BEI, dengan total 10 emiten.