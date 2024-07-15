BEI Catat Penerbitan Surat Utang Tembus Rp74,9 Triliun hingga Juli

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penghimpunan dana melalui penerbitan surat utang mencapai Rp74,9 triliun secara year-to-date (YtD) per 12 Juli 2024.

Angka ini dihasilkan dari total 89 emisi baik efek bersifat obligasi maupun sukuk (EBUS), yang datang dari total 58 emiten.

BACA JUGA: Cek Rekomendasi Saham saat IHSG Menguat Terbatas

“Sampai 12 Juli telah diterbitkan 89 emisi dari 58 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp74.9 triliun,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, Senin (15/7/2024).

Aktivitas pencarian modal ini berpotensi masih akan berlanjut. Pasalnya, masih terdapat 16 emisi yang masuk dalam antrean alias pipeline BEI, dengan total 10 emiten.