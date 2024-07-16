Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Rombongan Penumpang Berisik di Kereta, Ini Penjelasan KAI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |11:24 WIB
Viral Rombongan Penumpang Berisik di Kereta, Ini Penjelasan KAI
Penumpang Kereta Api berisik. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial terkait rombongan penumpang yang bersuara keras saat menggunakan KA (241) Sri Tanjung relasi Ketapang - Lempuyangan keberangkatan 12 Juli 2024, tepatnya di kereta ekonomi 6.

Terkait hal itu VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, KAI mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama penumpang agar perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman.

"Pelanggan dilarang bersuara keras di dalam kereta api, baik saat berbicara langsung maupun melalui telepon. Selain itu suara-suara keras dari alat eletronik seperti saat mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain juga tidak diperkenankan," tegas Anne dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Anne juga berpesan kepada seluruh pelanggan kereta api untuk selalu mematuhi aturan, menjaga ketertiban, serta menjaga fasilitas kereta api dan stasiun karena layanan kereta api merupakan fasilitas umum.

KAI mempersilakan penumpang yang mengalami ketidaknyamanan selama perjalan untuk menghubungi petugas Kondektur yang bertugas agar segera ditindaklanjuti. Nomor handphone petugas Kondektur tertera di setiap kabin kereta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858/menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162571/penumpang_kereta_api-RTDE_large.jpg
276.172 Tiket Kereta Api Ludes Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement