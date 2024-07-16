Advertisement
Ini Dia Pemilik ITC Roxy dan Roxy Square

Ini Dia Pemilik ITC Roxy dan Roxy Square

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |21:11 WIB
Ini Dia Pemilik ITC Roxy dan Roxy Square
Ini Dia Pemilik ITC Roxy dan Roxy Square. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA- Ini dia pemilik ITC Roxy dan Roxy Square. Dua pusat perbelanjaan yang mungkin belum diketahui.

ITC Roxy telah lama menjadi pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta. ITC Roxy merupakan pusat perbelanjaan, yang terletak di JL. KH Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat.

Dikembangkan dan dikelola oleh Duta Pertiwi, kompleks ini memiliki 509 toko, 628 kios, dan 120 apartemen dan didesain menyerupai mall kelas menengah atas namun tetap berfungsi sebagai mall kelass menengah ke bawah.

ITC Roxy dirancang oleh Tim Arsitektur Airmas dan di bangun secara bertahap pada tahun 1991 hingga 1992 sebagai bagunan komersial, dan dibagun sebagai pusat perbelanjaan dan apartemen oleh total Bangun Persada pada bulan September 1993 hingga Agustus 1995.

Roxy Square terletak di Jakarta lebih tepatg nya JL.Kyai Tapa, Jakarta Barat. Roxy Square memiliki 5 lantai dengan total area sewa 7.500 meter persegi. Berlokasi strategis dan mudah diakses dari berbagai penjuru kota.

Roxy Square tidak hanya menampung berbagai tenant retail dan makanan, namun juga memiliki tempat parkir yang cukup luas untuk kenyamanan pengunjung. Dengan konsep mall yang modern dan nyaman.

Siapa pemilik ITC Roxy dan Roxy Square?

Halaman:
1 2
