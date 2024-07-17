Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Indeks Dow Jones Cetak Rekor

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |07:50 WIB
Wall Street Menguat, Indeks Dow Jones Cetak Rekor
Wall Street ditutup menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street naik pada perdagangan Selasa (16/7/2024) waktu setempat. Indeks Dow Jones Industrial Average mencapai penutupan tertinggi sepanjang masa.

Hal ini terjadi setelah data penjualan ritel AS mendukung pandangan bahwa Federal Reserve mendekati siklus pelonggarannya, mengendalikan inflasi sambil menghindari resesi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 742,76 poin, atau 1,85% menjadi 40.954,48, S&P 500 (.SPX) naik 35,98 poin, atau 0,64% menjadi 5.667,2 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 36,77 poin, atau 0,2%, menjadi 18.509,34.

Ketiga indeks saham utama AS naik pada hari ini, tetapi saham pertumbuhan berkapitalisasi besar yang lebih lemah, dipimpin oleh Nvidia Corp (NVDA.O) dan Microsoft Corp (MSFT.O), membatasi kenaikan Nasdaq yang sarat teknologi.

Small cap yang sensitif terhadap ekonomi memperpanjang reli mereka. Russell 2000 (.RUT), mencetak kenaikan lima hari berturut-turut lebih dari 1%, kenaikan terpanjang sejak April 2000. Indeks naik 3,5%, menyentuh level tertinggi sejak Januari 2022.

Saham transportasi Dow (.DJT) juga mengungguli indeks yang lebih luas, mencatat kenaikan%tase satu hari terbesar sejak November dan mencapai level penutupan tertinggi sejak Agustus 2023 karena investor semakin fokus pada area pasar yang dinilai rendah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement