Wall Street Menguat, Indeks Dow Jones Cetak Rekor

JAKARTA - Wall Street naik pada perdagangan Selasa (16/7/2024) waktu setempat. Indeks Dow Jones Industrial Average mencapai penutupan tertinggi sepanjang masa.

Hal ini terjadi setelah data penjualan ritel AS mendukung pandangan bahwa Federal Reserve mendekati siklus pelonggarannya, mengendalikan inflasi sambil menghindari resesi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 742,76 poin, atau 1,85% menjadi 40.954,48, S&P 500 (.SPX) naik 35,98 poin, atau 0,64% menjadi 5.667,2 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 36,77 poin, atau 0,2%, menjadi 18.509,34.

Ketiga indeks saham utama AS naik pada hari ini, tetapi saham pertumbuhan berkapitalisasi besar yang lebih lemah, dipimpin oleh Nvidia Corp (NVDA.O) dan Microsoft Corp (MSFT.O), membatasi kenaikan Nasdaq yang sarat teknologi.

Small cap yang sensitif terhadap ekonomi memperpanjang reli mereka. Russell 2000 (.RUT), mencetak kenaikan lima hari berturut-turut lebih dari 1%, kenaikan terpanjang sejak April 2000. Indeks naik 3,5%, menyentuh level tertinggi sejak Januari 2022.

Saham transportasi Dow (.DJT) juga mengungguli indeks yang lebih luas, mencatat kenaikan%tase satu hari terbesar sejak November dan mencapai level penutupan tertinggi sejak Agustus 2023 karena investor semakin fokus pada area pasar yang dinilai rendah.