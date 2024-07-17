Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 6,25%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:12 WIB
BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 6,25%
BI diprediksi tahan suku bunga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diprediksi mempertahankan suku bunga atau BI Rate pada bulan Juli 2024 ini. Senior Economist DBS Bank Radhika Rao mengungkapkan, ada moderasi di segmen yang bergejolak, dipimpin oleh biaya pangan dengan inflasi utama mendekati titik tengah kisaran pada bulan Juni.

"Sementara jalur disinflasi kondusif bagi kebijakan, mandat stabilitas valas Bank Indonesia yang eksplisit, bukan inflasi, telah menjadi pendorong tindakan suku bunganya pada tahun lalu," ungkap Radhika dalam risetnya pada Senin (15/7/2024).

Dalam komentar baru-baru ini, Gubernur BI mengisyaratkan bahwa peluang untuk menurunkan suku bunga mungkin terbuka pada kuartal keempat 2024, yang DBS perkirakan akan bergantung pada volatilitas rupiah dan kecenderungan fiskal pemerintah yang baru.

Sementara itu, hanya ada sedikit pilihan bagi otoritas selain mempertahankan mata uang melalui upaya intervensi dan arus masuk asing ke instrumen OMO (SRBI).

"Yang menggembirakan, rupiah berperilaku jauh lebih baik pada bulan Juli, mengikuti indeks dolar yang lebih rendah," katanya.

Untuk emerging market, jeda sangat dibutuhkan. Suku bunga USD telah bertahan tinggi lebih lama dari yang diperkirakan banyak investor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178561/gubernur_bank_indonesia-MGnB_large.JPG
Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178554/bank_indonesia-47JR_large.jpg
BI Minta Perbankan Percepat Transmisi Pelonggaran Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178533/gubernur_bank_indonesia-SyZd_large.jpeg
Kredit Perbankan Melambat, BI Soroti Dana Belum Cair Rp2.374 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178509/perry-5ocW_large.png
BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement