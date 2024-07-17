Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bye Dolar! Transaksi QRIS di Malaysia, Singapura hingga Thailand Terus Naik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:14 WIB
Bye Dolar! Transaksi QRIS di Malaysia, Singapura hingga Thailand Terus Naik
Transaksi Pengguna QRIS Antar Negara Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia mencatat adanya tren peningkatan penggunaan QRIS antar negara yang terus berlanjut. Adapun perkembangannya untuk koridor Indonesia yang sedang berjalan dengan Thailand dan Singapura.

"Transaksi QRIS cross border Indonesia dengan Thailand ada peningkatan secara month-to-month (mtm) 13% dan volume terbesar di wilayah Jakarta dan Jawa Barat," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

"Saya bicara yang inbound ya turis asing ke Indonesia, yang di Singapur ada peningkatan 28% itu lokasinya di Jakarta dan Riau," imbuhnya.

Menurut Filianingsih, untuk Malaysia ada peningkatan 8% (mtm) di Jakarta dan Jawa Barat. Sementara outbond yang artinya orang Indonesia ke luar, ada Thailand meningkat 9% dan Malaysia 4% (mtm).

"Hanya ada sedikit penurunan di Singapur itu menurun 12% secara mtm," kata dia.

Dalam waktu dekat, BI akan ada QRIS cross border dengan India, Korea, Jepang dan Uni Emirat Arab.

"Jadi tunggu tanggal mainnya, temen-temen bisa beli topokki pake QRIS, beli sushi, beli kare pake QRIS," pungkasnya.

Berdasarkan data BI terbaru, transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, kerja sama internasional tersebut dalam satu paket, sistem pembayaran dengan QRIS dan kedepannya akan disambungkan dengan penggunaan uang lokal (Local Currency Transaction).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178561/gubernur_bank_indonesia-MGnB_large.JPG
Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178554/bank_indonesia-47JR_large.jpg
BI Minta Perbankan Percepat Transmisi Pelonggaran Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178533/gubernur_bank_indonesia-SyZd_large.jpeg
Kredit Perbankan Melambat, BI Soroti Dana Belum Cair Rp2.374 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178509/perry-5ocW_large.png
BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement