Semua Praktis dengan QRIS, Ini Buktinya

JAKARTA – Semua orang tentu pernah dihadapkan dengan situasi mendesak ketika berada di suatu toko ingin membayar belanjaan-mu, namun lupa bawa uang tunai, atau bahkan dompet mu tertinggal? Seiring dengan kemajuan infrastruktur teknologi di industri keuangan, kondisi tersebut saat ini bukan perkara yang besar untuk dihadapi.

Terdapat layanan pamungkas, yaitu QRIS (dibaca Kris), yang sebagian besar masyarakat sudah mengetahuinya, atau bahkan rutin menggunakannya di setiap transaksi sehari-hari.

Diluncurkan sejak 2019 lalu, QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard telah menjelma menjadi game changer dalam menunjang aktivitas transaksi masyarakat hingga saat ini. Layanan atau fitur tersebut secara perlahan telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi, dari yang dulu mengandalkan uang tunai, hingga kini hanya berbekal smartphone.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bagian dari MNC Group (BHIT) telah merespon fenomena tersebut dengan menghadirkan fitur QRIS di aplikasi layanan perbankan digital MotionBank sejak Juni 2022.

Yudistira Ardhi Prastono, Chief Digital Business MNC Bank mengatakan bahwa “Kami mengamati transisi yang terjadi di masyarakat dalam hal aktivitas transaksi sehari-hari.