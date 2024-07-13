Bank Jatim Apresiasi Kehadiran MNC Life pada Turnamen Golf

JAKARTA - Bank Jatim menggelar turnamen golf dalam rangka HUT ke-63 tahun. Bank Jatim pun mengapresiasi kehadiran PT MNC Life Assurance dalam turnamen golf tersebut.

Perusahaan asuransi milik MNC Group ini memberikan asuransi kecelakaan peserta turnamen golf di Jawa Timur. MNC Life ikut memeriahkan turnamen golf bergengsi yang digelar Bank Jatim.

"Ini sebagai rangkaian kegiatan kami sebagai bentuk pemberdaayaan komunitas di mana MNC Life mensupport kami," papar Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono di Taman Dayu Golf Club and Resort, Sabtu (13/7/2024).

Setidaknya ada 200 golfer yang mengikuti turnamen bergengsi ini. Asuransi kecelakaan diberikan sebagai bentuk kerjasama antara MNC Life dan Bank Jatim.

Pemberian asuransi menjadi salah satu bentuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Jatim. Bank Jatim pun merespon positif MNC Life yang membantu memberikan asuransi kecelakaan kepada golfer.