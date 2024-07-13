Peserta Turnamen Golf Sebut Asuransi MNC Life Banyak Manfaat

Peserta sebut asuransi kecelakaan MNC Life pada turnamen golf banyak manfaat (Foto: MPI)

JAKARTA - Peserta turnamen golf dalam rangka HUT Bank Jatim ke-63 mengapresiasi PT MNC Life Assurance. Perusahaan asuransi milik MNC Group ini memberikan asuransi kecelakaan peserta turnamen golf di Jawa Timur.

Dalam turnamen golf tak hanya diikuti golfer pria namun wanita juga ikut berpartisipasi. Satu persatu golfer semangat memasukan bola dalam hole.

Para peserta mengaku berterima kasih atas bantuan asuransi kecelakaan yang diberikan MNC Life. Mereka mengatakan asuransi kecelakaan MNC Life memberikan banyak manfaat.

"Saya berterima kasih bisa mensupport kegiatan Bank Jatim," ucap Salah Satu Peserta Golf Wanita Fenty Rischana, Sabtu (13/7/2024).

Kehadiran MNC Life memberikan asuransi kecelakaan pada peserta gold untuk memberikan kenyamanan dan keamanan. Bank Jatim dan Golfer pun mengapresiasi pemberian asuransi kecelakaan ini.

"MNC Life bekerja sama dengan Bank Jatim untuk melindungi dan melayani masyarakat Jawa Timur," papar Direktur Utama PT MNC Life Assurance Risye Dillianti.