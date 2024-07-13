Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peserta Turnamen Golf Sebut Asuransi MNC Life Banyak Manfaat

Jaka Samudra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |19:50 WIB
Peserta Turnamen Golf Sebut Asuransi MNC Life Banyak Manfaat
Peserta sebut asuransi kecelakaan MNC Life pada turnamen golf banyak manfaat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Peserta turnamen golf dalam rangka HUT Bank Jatim ke-63 mengapresiasi PT MNC Life Assurance. Perusahaan asuransi milik MNC Group ini memberikan asuransi kecelakaan peserta turnamen golf di Jawa Timur.

Dalam turnamen golf tak hanya diikuti golfer pria namun wanita juga ikut berpartisipasi. Satu persatu golfer semangat memasukan bola dalam hole.

Para peserta mengaku berterima kasih atas bantuan asuransi kecelakaan yang diberikan MNC Life. Mereka mengatakan asuransi kecelakaan MNC Life memberikan banyak manfaat.

"Saya berterima kasih bisa mensupport kegiatan Bank Jatim," ucap Salah Satu Peserta Golf Wanita Fenty Rischana, Sabtu (13/7/2024).

Kehadiran MNC Life memberikan asuransi kecelakaan pada peserta gold untuk memberikan kenyamanan dan keamanan. Bank Jatim dan Golfer pun mengapresiasi pemberian asuransi kecelakaan ini.

"MNC Life bekerja sama dengan Bank Jatim untuk melindungi dan melayani masyarakat Jawa Timur," papar Direktur Utama PT MNC Life Assurance Risye Dillianti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157201/mnc_life-cadf_large.jpg
MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153064/mnc_life-NsRi_large.jpg
Didukung MNC Life, Jakarta Sky Fun Run 2025 Jadi Kolaborasi Transportasi, Gaya Hidup dan Ekonomi Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/622/3153062/mnc_life-huiw_large.jpg
MNC Life Hadirkan Proteksi Jiwa di Jakarta Sky Fun Run 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement