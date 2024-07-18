Ternyata Ini Pemilik ITC Roxy dan Roxy Square

JAKARTA- Ternyata ini dia pemilik ITC Roxy dan Roxy Square. ITC Roxy telah lama menjadi pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta. ITC Roxy merupakan pusat perbelanjaan, yang terletak di JL. KH Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat.

Dikembangkan dan dikelola oleh Duta Pertiwi, kompleks ini memiliki 509 toko, 628 kios, dan 120 apartemen dan didesain menyerupai mall kelas menengah atas namun tetap berfungsi sebagai mall kelass menengah ke bawah.

ITC Roxy dirancang oleh Tim Arsitektur Airmas dan di bangun secara bertahap pada tahun 1991 hingga 1992 sebagai bagunan komersial, dan dibagun sebagai pusat perbelanjaan dan apartemen oleh total Bangun Persada pada bulan September 1993 hingga Agustus 1995.

Roxy Square terletak di Jakarta lebih tepatg nya JL.Kyai Tapa, Jakarta Barat. Roxy Square memiliki 5 lantai dengan total area sewa 7.500 meter persegi. Berlokasi strategis dan mudah diakses dari berbagai penjuru kota.