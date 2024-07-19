Segini Gaji Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Resmi Jadi Wamenkeu Sri Mulyani

JAKARTA - Segini gaji Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang resmi jadi Wamenkeu Sri Mulyani. Terlebih dia merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra.

Tommy panggilan akrabnya adalah putra pertama dari pasangan Joseph Soedradjad Djiwandono (ayah) dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo (ibu).

Ayahnya adalah Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998 sedangkan ibunya adalah kakak kandung dari Prabowo Subianto. Tentunya banyak penasaran mengenai sosoknya salah satunya mengenai gajinya.

Ternyata segini gaji Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang resmi jadi Wamenkeu Sri Mulyani sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.02/2015 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri,wamen berhak menerima 85% dari tunjangan jabatan menteri.

Rinciannya, Wamen berhak mendapat tunjangan Rp11,57 juta. Wakil menteri juga menerima hak keuangan sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon IA dengan peringkat jabatan tertinggi yang berlaku pada kementerian tempatnya bertugas.