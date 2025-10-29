Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Sayang Petani, Harga Pupuk Turun 20%

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |13:33 WIB
Prabowo Sayang Petani, Harga Pupuk Turun 20%
Harga pupuk subsidi telah turun signifikan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Okezone.com/Kementan)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Ditemukan bahwa harga pupuk subsidi telah turun signifikan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan harga pupuk subsidi di seluruh wilayah Indonesia turun sebesar 20%.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani makanya harga pupuk diturunkan 20% dan ini terjadi pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” kata Mentan Amran saat sidak pada Rabu (29/10/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah. Artinya, kebijakan terimplementasi secara cepat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun di sini 20 persen. Ini keputusan dibuat di Jakarta, baru beberapa hari di Kotabumi Lampung tereksekusi dengan baik. Kita tanya kepada distributor dan petani, turun harga pupuknya. Jadi ini betul real di petani ya,” ungkapnya.

 

