3 Proyek SPAM KPBU Disiapkan dengan Investasi Rp3,8 Triliun, Ini Daftarnya

SEMARANG - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada tiga proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Bahkan diprediksi total investasi mencapai Rp3,8 triliun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Ubaidi S Hamidi menyatakan, tiga proyek KPBU SPAM akan didorong melalui fasilitas proyek (project development facility/PDF) sebesar Rp146,7 miliar.

"Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF, yaitu proyek KPBU SPAM Regional Jatigede. Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar," jelas Ubaidi dalam acara "Press Tour dan Site Visit Proyek KPBU SPAM Semarang Barat" di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/7/2024).

Menurut Ubaidi, fokus fasilitas PDF ketiga proyek ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke si hilir.

"Ketiga proyek ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191.000 SR," imbuhnya.