Kemenkeu Rampungkan 4 Proyek SPAM Skema KPBU Senilai Rp4,6 Triliun

SEMARANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU hingga awal Juli 2024. Di mana saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek itu diantaranya, Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dengan total nilai investasi proyek sekitar Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 SR.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Suminto yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal baidi Socheh Hamidi mengatakan keempat proyek KPBU SPAM itu mendapatkan dukungan pemerintah penuh sehingga disiapkan dan ditransaksikan dengan menggunakan fasilitas PDF dengan total RP115,6 miliar.

"(Selain itu) mendapatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah melalui BUPI dan mendapatkan fasilitas VGF senilai Rp1,19 triliun untuk 3 proyek SPAM," ujarnya dalam acara Press Tour Proyek KPBU di Semarang Barat, Jumat (19/7/2024).

Dia menjelaskan, pihaknya saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF, diantaranya Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar dengan total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun. Fokus Fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir.