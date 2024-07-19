Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Rampungkan 4 Proyek SPAM Skema KPBU Senilai Rp4,6 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:14 WIB
Kemenkeu Rampungkan 4 Proyek SPAM Skema KPBU Senilai Rp4,6 Triliun
Kemenkeu Rampungkan Proyek SPAM KPBU (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU hingga awal Juli 2024. Di mana saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek itu diantaranya, Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dengan total nilai investasi proyek sekitar Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 SR.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Suminto yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal baidi Socheh Hamidi mengatakan keempat proyek KPBU SPAM itu mendapatkan dukungan pemerintah penuh sehingga disiapkan dan ditransaksikan dengan menggunakan fasilitas PDF dengan total RP115,6 miliar.

"(Selain itu) mendapatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah melalui BUPI dan mendapatkan fasilitas VGF senilai Rp1,19 triliun untuk 3 proyek SPAM," ujarnya dalam acara Press Tour Proyek KPBU di Semarang Barat, Jumat (19/7/2024).

Dia menjelaskan, pihaknya saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF, diantaranya Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar dengan total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun. Fokus Fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176774/apbn_kita-YWfL_large.jpeg
Kemenkeu Siapkan Aturan Pungutan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176195/kemenkeu_kejar_pajak_orang_kaya-UhZM_large.jpg
Kemenkeu Kejar 200 Wajib Pajak Kaya, Nunggak Rp60 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175697/palestina-jMmy_large.jpg
Indonesia Kirim Bantuan Pangan Rp200 Miliar untuk Palestina, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171680/dana_transfer_ke_daerah-5IP9_large.jpg
Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170815/tutut-0O6z_large.jpeg
Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan ke PTUN! Kemenkeu Beri Penjelasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170547/kemenkeu_tunda_konferensi_pers-Xz9U_large.jpg
Kemenkeu Kembali Tunda Konferensi Pers APBN Kita
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement