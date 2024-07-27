Kisah Buruh India Terlilit Utang, Kini Jadi Miliarder Usai Temukan Berlian Rp1,5 Miliar

JAKARTA - Seorang buruh di India berubah nasib drastis usai menemukan berlian berukuran besar di sebuah tambang di Negara Bagian Madhya Pradesh.

Berlian berukuran 19,22 karat itu diperkirakan akan terjual sekitar delapan juta rupee atau sekitar Rp1,5 miliar dalam lelang yang digelar pemerintah.

Raju Gound berkata dia telah menyewa tambang di Kota Panna selama lebih dari 10 tahun dengan harapan bisa menemukan berlian.

Panna terkenal dengan tambang berliannya dan masyarakat di sana sering menyewa tambang dangkal dan murah dari pemerintah untuk berburu batu berharga tersebut.

Perusahaan Pengembangan Mineral Nasional (NMDC) milik pemerintah India menjalankan proyek penambangan berlian di Panna.

Perusahaan ini juga menyewakan tambang dangkal kepada individu, keluarga, dan kelompok koperasi yang mencari berlian, biasanya dengan peralatan dan perlengkapan dasar.

Setiap temuan diserahkan ke kantor berlian pemerintah, yang kemudian menaksir harga batu tersebut.