Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Buruh India Terlilit Utang, Kini Jadi Miliarder Usai Temukan Berlian Rp1,5 Miliar

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:57 WIB
Kisah Buruh India Terlilit Utang, Kini Jadi Miliarder Usai Temukan Berlian Rp1,5 Miliar
Kisah Buruh Jadi Miliader (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang buruh di India berubah nasib drastis usai menemukan berlian berukuran besar di sebuah tambang di Negara Bagian Madhya Pradesh.

Berlian berukuran 19,22 karat itu diperkirakan akan terjual sekitar delapan juta rupee atau sekitar Rp1,5 miliar dalam lelang yang digelar pemerintah.

Raju Gound berkata dia telah menyewa tambang di Kota Panna selama lebih dari 10 tahun dengan harapan bisa menemukan berlian.

Panna terkenal dengan tambang berliannya dan masyarakat di sana sering menyewa tambang dangkal dan murah dari pemerintah untuk berburu batu berharga tersebut.

Perusahaan Pengembangan Mineral Nasional (NMDC) milik pemerintah India menjalankan proyek penambangan berlian di Panna.

Perusahaan ini juga menyewakan tambang dangkal kepada individu, keluarga, dan kelompok koperasi yang mencari berlian, biasanya dengan peralatan dan perlengkapan dasar.

Setiap temuan diserahkan ke kantor berlian pemerintah, yang kemudian menaksir harga batu tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506/purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179647/purbaya-5C1A_large.jpg
Purbaya Pakai Cara Ini Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement