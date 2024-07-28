Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

OJK Imbau Masyarakat Waspada dan Hati-Hati Jangan Sembarang Foto dengan KTP

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |20:07 WIB
Jangan Sembarangan Selfie dengan KTP. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat hati-hati saat selfie dengan KTP. Pasalnya banyak kejadian kurang baik, bahkan kriminal yang dilakukan oleh-oleh orang tidak bertanggung jawab.

Seperti peristiwa yang terjadi di Situbanda. Di mana sejumlah warga Desa Arjasa membeli minyak goreng murah dari seseorang dengan syarat di foto dengan menggunakan E-KTP.

Kepala Eksekutif pengawas perilaku pelaku Usaha Jasa Keuangan, edukasi dan pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan data pribadi konsumen yang sering disalahgunakan. KTP menjadi salah satu data yang disasar Oknum tak bertanggung jawab tersebut.

“Kami menghimbau kepada Masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, Foto wajah, dan sebagainya. Dan OJK akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan”. Pesan Friderica Widyasari Dewi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku pelaku Usaha jasa Keungan Edukatif dan Pelindungan Konsumen OJK.

Halaman:
1 2
