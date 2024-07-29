Advertisement
MARKET UPDATE

Mitratrel (MTEL) Raup Laba Bersih Rp1 Triliun di Semester I-2024

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:27 WIB
Mitratrel (MTEL) Raup Laba Bersih Rp1 Triliun di Semester I-2024
Mitratel Raup Laba Bersih Rp1 Triliun (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) membukukan laba bersih Rp1 triliun pada semester I-2024. Sementara, pendapatan mencapai Rp4,45 triliun atau meningkat 7,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

“Pertumbuhan pendapatan dipacu oleh kuatnya kinerja operasional yang terlihat pada peningkatan jumlah menara, pertumbuhan tenant dan penggelaran fiber optik,” ungkap Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Teddy sapaan akrabnya menambahkan, tenancy ratio pun ikut membaik menjadi 1,52 kali dari posisi tahun sebelumnya sebesar 1,49 kali. Hal ini menunjukkan Perseroan mampu mengoptimalkan asset dan berhasil menyelaraskan antara kebutuhan ekspansi dengan ketersediaan alat produksi.

Jumlah menara Mitratel mencapai 38.581 unit per akhir Juni 2024, bertambah 5,1% secara tahunan. Atas pencapaian tersebut, Mitratel mempertahankan posisinya sebagai pemilik menara terbanyak di Asia Tenggara. Sementara panjang fiber optic mencapai 37.602 kilometer atau melonjak 37,9% pada kurun waktu yang sama.

"Kenaikan jumlah menara dan fiber optik ini berhasil diimbangi dengan pertumbuhan jumlah penyewa yang mencapai 58.598 tenant, atau naik 7,1% yoy," katanya.

