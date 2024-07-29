Pencuri Bantal Kereta Cepat Whoosh Terungkap Lewat 44 CCTV

JAKARTA - Kereta cepat Whoosh menjadi sorotan publik, bukan karena kecepatan lagi tapi adanya laporan misterius tentang hilangnya bantal-bantal di kursi penumpang.

Sebuah insiden mengejutkan terjadi pada layanan kereta cepat Whoosh. Bantal-bantal yang biasanya tersedia untuk kenyamanan penumpang dilaporkan hilang secara misterius dari beberapa gerbong kereta.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengungkapkan, fasilitas bantal yang disediakan di setiap kursi kereta Whoosh bertujuan meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan.

Pasalnya, hingga bulan Juli 2024, telah terjadi 6 peristiwa hilangnya bantal dari kursi kereta Whoosh. Keseluruhan kasus tersebut dapat ditelusuri melalui 44 CCTV yang tersedia pada setiap rangkaian kereta.

Eva mengatakan bantal serta kursi penumpang memiliki bahan yang tahan api, sehingga dalam keadaan darurat berbagai potensi bahaya dapat diminimalisir. Meskipun kecil, kejadian ini cukup merugikan perusahaan dan penumpang lainnya.

Adapun imbauan untuk menjaga fasilitas juga selalu diperdengarkan kepada penumpang saat perjalanan dilakukan.

KCIC juga akan terus melakukan edukasi kepada penumpang untuk senantiasa menjaga dan merawat kereta api cepat pertama di Asia Tenggara ini.