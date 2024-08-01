Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Biaya Bikin Kartu Jak Lingko? Ternyata Segini

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |22:02 WIB
Berapa Biaya Bikin Kartu Jak Lingko? Ternyata Segini
Biaya Kartu Jak Lingko (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berapa biaya bikin Kartu Jak Lingko? Ternyata segini. Sebagai salah satu transportasi umum di Jakarta, JakLingko telah menyediakan pembayaran digital melalui kartu.

Kemudian Jak Lingko dihadirkan untuk memberikan kemudahan ke masyarakat untuk memakai transportasi umum di Jakarta.

Lantas berapa biaya bikin kartu Jak Lingko yang dirangkum Okezone, Kamis (1/8/2024):

Membeli kartu Jak Lingko dengan harga Rp30.000 yang mana Rp20.000 untuk biaya kartu Jak Lingko dan Rp10.000 sudah termasuk sebagai saldo awal kartu Jak Lingko tersebut.

Kemudian dapat melakukan pembelian kartu Jak Lingko di Halte TransJakarta, Maupun Stasiun MRT / LRT/ Kereta Commuter yang terintegrasi Jak Lingko dengan Cara seperti ini:

1. Datang Ke Shelter/ Halte TransJakarta yang memiliki Ticket Vending Machine (TVM).

2. Selanjutnya operator Ticket Vending Machine, Lalu Klik "Beli Kartu" pada Layar

Halaman:
1 2
