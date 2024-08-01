Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Bansos Via cekbansos.kemensos.go.id

Nora Andrew , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |19:08 WIB
Cara Cek Bansos Via cekbansos.kemensos.go.id
Cara Cek Bansos 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi kelompok yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan namanya sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada bulan Agustus 2024, setidaknya ada 4 jenis bansos yang cair dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Apa saja bansos tersebut dan bagaimana cara mengeceknya secara online? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung antara 3 pada Juli-September 2024. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pendidikan dan kesehatan. Besaran bansos PKH tidak sama untuk masing-masing kelompok. Berikut rinciannya:

• Ibu hamil atau nifas: Rp 750.000 per tahap dengan total Rp 3 juta per tahun

• Anak usia dini atau balita: Rp 750.000 per tahap dengan total Rp 3 juta per tahun

• Lansia dan penyandang disabilitas: Rp 600.000 per tahap dengan total Rp 2,4 juta per tahun

• Untuk pelajar SD, SMP, dan SMA: Berhak menerima bantuan dengan nominal bervariasi dari Rp 225.000 hingga Rp 500.000 per tahap tergantung jenjang pendidikan.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako

 

BPNT adalah bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di sejumlah agen atau e-warong yang telah ditunjuk.

Setiap keluarga penerima bantuan berhak mendapat uang tunai Rp 200.000. Pencairan BPNT tahap 4 dijadwalkan mulai awal hingga akhir Agustus 2024, namun ada kemungkinan penyalurannya bisa mundur ke September atau dirapel untuk tahap ke 3 dan 4.

3. Bantuan Beras

Bantuan Beras: Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat, terutama di daerah yang mengalami kesulitan pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo setuju melanjutkan bansos beras 10 kg hingga Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk program ini.

4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PKD adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta juga akan cair pada Agustus 2024 ini. Besaran bantuan PKD adalah Rp 300.000 per bulan. Dengan demikian, penerima PKD akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp 1,8 juta.

