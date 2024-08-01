4 Unit Bisnis MNC Kapital Jalin Kerja Sama Bersama 18 Jamkrida Seluruh Indonesia

JAKARTA - PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) menggelar penandatanganan kerja sama dengan beberapa unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) seperti MNC Asset Management, MNC Insurance, MNC Life dan MNC Insurance Broker.

Penandatangan dilakukan oleh Dirut MNC Insurance Broker Fakhrul Razy, Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi, Dirut MNC Life Risye Dillianti dan Direktur Marketing MNC Insurance Rizki Lovanto Soedjoko dengan 18 pimpinan Jamkrida dari seluruh Indonesia.

Penandatanganan yang disaksikan oleh Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk, Bapak Yudi Hamka itu digelar di Training Room 1&2 Lantai 3, iNews Tower, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

"Terimakasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Jamkrida kepada kami MNC Kapital. Semoga menjadi hal baik kedepannya," tutur Yudi Hamka.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) Agus Subrata dan Sekretariat Aspenda Suyanto.