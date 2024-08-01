Penjelasan KKP soal Kabar 200 Pulau Indonesia Dijual

JAKARTA – Viral di sosial media mengenai kabar 200 pulau yang berada di Indonesia dijual. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap sebanyak 200 pulau di Indonesia telah diperjualbelikan ke pihak swasta.

Kebanyakan pulau yang dijual berlokasi di daerah Jakarta dan Maluku Utara. Soal kabar pulau dijual, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro mengaku pihaknya tidak tahu menahu terkait informasi proses jual beli pulau tersebut.

"Yang pasti kita tidak ada terkait dengan penjualan pulau, tidak ada, karena dalam Peraturan Menteri KP, kita sifatnya pengaturan pulau kecil dan sangat kecil saja," ujar Kusdiantoro saat dijumpai awak media di kantor pada Senin (30/7/2024).

Sementara untuk pulau yang berukuran di atas 100-2000 km persegi, rekomendasi tetap berada di pemerintah pusat, izinnya berada di tangan pemerintah daerah.