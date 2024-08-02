Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Sopir Jak Lingko di Jakarta Rp4,6 Juta per Bulan

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |07:07 WIB
Gaji Sopir Jak Lingko di Jakarta Rp4,6 Juta per Bulan
Segini gaji sopir Jak Lingko di Jakarta (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gaji sopir Jak Lingko di Jakarta ternyata masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Jak Lingko yang merupakan bagian dari sistem integrasi transportasi di Jakarta, menjadi perhatian publik.

Meskipun pengemudi Jak Lingko berperan krusial dalam mendukung mobilitas warga ibu kota, banyak yang masih bertanya-tanya apakah gaji mereka sebanding dengan UMR.

Jak Lingko adalah sistem transportasi umum di Jakarta yang mencakup berbagai jenis layanan, seperti Metrotrans, TransJakarta, dan Mikrotrans. Mikrotrans, khususnya, adalah angkutan umum yang melayani sekitar 94 rute di Jakarta dan dapat digunakan secara gratis.

Secara fasilitas, angkot JakLingko sudah dilengkapi AC, TV, hingga kursi busa. Dan hal tersebut yang membuat JakLingko diminati Masyarakat. Tetapi adanya fasilitas yang mewah tersebut tidak menjamin para supir mendapatkan kesejahteraan.

Baru-baru ini, para sopir JakLingko mengadakan demonstrasi di Balai Kota, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki sistem pembayaran mereka. Mereka mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh gaji penuh akibat tidak tercapainya target yang ditetapkan. Kemacetan di Jakarta sering kali menghambat mereka mencapai target, sehingga berdampak pada besaran gaji yang diterima.

“Kontrak yang kita tanda tangani. Satu hari itu 200 km karena satu mobil dua shift, sopir pagi dan sopir siang. Ternyata ini pun banyak yang belum mencapai. Artinya, berdampak pada upah yang kita terima,” ungkap Jhon selaku perwakilan dari Komilet Jaya.

“Terkait upah kita, saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak. Dan, keterlambatan juga sering dialami. Juga, kebutuhan (sehari-hari) sangat mendesak,” ucap Jhon.

Halaman:
1 2
