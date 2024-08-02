Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jurus BNI Permudah Orang Beli Rumah hingga Kendaraan

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:23 WIB
Ini Jurus BNI Permudah Orang Beli Rumah hingga Kendaraan
Ini Jurus BNI Permudah Orang Beli Rumah dan Kendaraan (Foto: BNI)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempermudah nasabah dan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan rumah, kendaraan hingga liburan impian mereka.

Cara BNI ini melalui BNI Expo 2024 yang digelar selama tiga hari berturut-turut di Hall 1-3A ICE BSD, Tangerang mulai dari 2 hingga 4 Agustus 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan, BNI Expo 2024 bertujuan untuk meningkatkan brand awareness BNI sebagai financial solution partner, menggaungkan aplikasi wondr by BNI sebagai new mobile banking, mendorong akuisisi dan pencapaian target bisnis produk dan layanan BNI, serta meningkatkan sinergi bisnis induk dan anak perusahaan.

"BNI Expo 2024 merupakan expo pertama yang kita lakukan di Jakarta dan hadir sebagai wujud komitmen kami untuk terus memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat luas sebagai bagian dari rangkaian HUT BNI ke 78. Melalui acara ini, kami ingin mengajak seluruh pengunjung untuk merasakan pengalaman perbankan yang lebih modern, mudah, dan menyenangkan," kata Royke dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Pameran tematik ini menyajikan beragam produk dan layanan mulai dari otomotif, properti, fashion, ritel, kuliner, hingga hiburan. Digelar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 BNI.

Di BNI Expo 2024, pengunjung dapat menikmati berbagai solusi perbankan dari BNI, termasuk promo spesial dan bunga menarik.

BNI Expo 2024 menghadirkan beragam aktivitas menarik, termasuk test drive otomotif, showcase properti, tour and travel, serta berbagai tenant kuliner seperti 42 Food & Beverages Tenant, UMKM Xpora, aktivasi wondr by BNI, photo booth, hingga fun games. Terdapat juga talkshow mengenai solusi finansial seperti investasi, perencanaan keuangan, kesehatan, dan lifestyle.

"Tema Wondrful Journey yang kami usung pada BNI Expo 2024 ini mengandung makna yang mendalam. Kami ingin mengajak seluruh pengunjung untuk merasakan pengalaman baru bersama BNI, sebuah perjalanan transaksi yang penuh dengan kemudahan, kenyamanan, dan kejutan-kejutan menarik," tambah Royke.

Halaman:
1 2
