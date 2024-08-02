Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Bilang Prabowo-Gibran Bakal Bangun 50 Bendungan Baru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |14:30 WIB
Pak Bas Bilang Prabowo-Gibran Bakal Bangun 50 Bendungan Baru
Prabowo-Gibran bakal bangun 50 bendungan baru (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bakal membangun 50 bendungan dalam 5 tahun ke depan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pembangunan bendungan ini dalam rangka meningkatkan suplai air ke utama ke irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Di samping itu untuk meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat di tengah ancaman perubahan iklim.

"Dalam program itu (Prabowo - Gibran) insya allah dalam 5 tahun ke depan 50 bendungan. Apalagi kita negara kepulauan, karena saat ini tidak semua pulau punya bendungan," ujar Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Basuki menjelaskan, saat ini jumlah bendungan di Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea dengan 19 ribu bendungan untuk 51,63 juta penduduk, atau China sebanyak 98 ribu bendungan untuk 1,4 miliar penduduk.

"Kita ini baru 300 bendungan, nanti dengan selesainya 60 bendungan," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, dengan terbangunnya 300 bendungan selama 10 tahun Presiden Jokowi menjabat, baru bisa meningkatkan suplai air ke irigasi sebesar 8-9% saja.

