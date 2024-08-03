Advertisement
PROPERTY

Ini Bedanya Bendungan dan Waduk

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |22:01 WIB
Ini Bedanya Bendungan dan Waduk
Apa bedanya bendungan dan waduk (Foto: PUPR)
JAKARTA - Apa bedanya bendungan dan waduk? Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bendungan dan waduk.

Hal ini wajar karena bendungan dan waduk saling terkait, sering kali ditemukan bersamaan di berbagai proyek infrastruktur air.

“Siapa yang masih mengira bendungan itu sama dengan waduk? Jangan sampai salah ya, bendungan dan waduk itu berbeda. Kira-kira apa saja ya perbedaannya?” tulis akun Instagram Kementerian PUPR, Sabtu (3/8/2024).

Bendungan dan waduk sering kali dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Bendungan adalah suatu bangunan besar yang memelihara atau mengatur aliran air, sedangkan waduk adalah badan air buatan yang di bentuk oleh bendungan. Bendung biasanya dibangun melintang di sungai atau aliran air lainnya, sedangkan waduk adalah air yang ditahan di belakang bendungan akan mengumpul dan membentuk waduk.

