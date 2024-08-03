Ini Bedanya Bendungan dan Waduk

JAKARTA - Apa bedanya bendungan dan waduk? Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bendungan dan waduk.

Hal ini wajar karena bendungan dan waduk saling terkait, sering kali ditemukan bersamaan di berbagai proyek infrastruktur air.

“Siapa yang masih mengira bendungan itu sama dengan waduk? Jangan sampai salah ya, bendungan dan waduk itu berbeda. Kira-kira apa saja ya perbedaannya?” tulis akun Instagram Kementerian PUPR, Sabtu (3/8/2024).

BACA JUGA: Kementerian PUPR Bangun Bendungan Jenelata sebagai Salah Satu Solusi Banjir di Sulawesi Selatan

Bendungan dan waduk sering kali dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Bendungan adalah suatu bangunan besar yang memelihara atau mengatur aliran air, sedangkan waduk adalah badan air buatan yang di bentuk oleh bendungan. Bendung biasanya dibangun melintang di sungai atau aliran air lainnya, sedangkan waduk adalah air yang ditahan di belakang bendungan akan mengumpul dan membentuk waduk.