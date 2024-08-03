Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Kebiasaan Ini Bikin Masa Tua Merdeka Finansial

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |20:02 WIB
5 Kebiasaan Ini Bikin Masa Tua Merdeka Finansial
5 kebiasaan ini buat masa tua merdeka finansial (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 5 kebiasaan ini bikin masa tua merdeka finansial. Menjalani masa tua dengan tentram dan sejahtera merupakan impian sejuta orang. Tetapi, banyak beberapa orang justru terjebak dalam lingkaran sulit yang dijuluki “generasi sandwich”.

Sebutan generasi sandwich merupakan kondisi dimana seseorang harus menanggung beban finansial untuk anak-anak sekaligus orang tua. Dengan demikian, untuk menghindari kondisi tersebut, ada beberapa kebiasaan yang perlu ditanamkan sejak dini.

Kebiasaan ini tentu bisa membuat hari tua menjadi lebih cemerlang dan bebas dari kekangan beban finansial yang berlebih. Lantas apa kebiasaan tersebut?

Dikutip dari Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sabtu (3/8/2024), berikut kebiasaan kecil yang bisa diterapkan:

1. Menabung Sejak Dini

Kesuksesan dalam mempersiapkan masa pensiun dimulai dengan menabung sejak dini. Sisihkan sebagian dari pendapatan yang diterima setiap bulan untuk dana pensiun.

2. Rencanakan Dana Pensiun

Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk menikmati masa pensiun. Misalnya, jika berencana pensiun pada usia 60 tahun dan berharap hidup hingga usia 85 tahun, maka masa pensiun kira-kira selama 25 tahun. Merencanakan dengan baik membantu memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk menjalani masa pensiun dengan nyaman.

Halaman:
1 2
