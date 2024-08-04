Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi Harga Beras di 2025 Bengkak, Ini Kata Bulog

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |13:09 WIB
Subsidi Harga Beras di 2025 Bengkak, Ini Kata Bulog
Perum Bulog Soal Subsidi Beras 2024. (Foto: Okezone.com/Bulog)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog mencatat anggaran subsidi beras di 2025 mencapai triliunan rupiah. Pasalnya, harga komoditas primer yang digelontorkan perusahaan kerap di bawah harga pasar, sehingga perlu disubsidi pemerintah.

Kendati tidak merinci angka pasti, kalkulasi anggaran untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di atas Rp2 triliun.

“Kalau subsidinya kayaknya dari Kementerian Keuangan sih selalu atas (triliunan), sekarang udah di Bapanas (Badan Pangan Nasional) ya, udah ada kok (anggaran). (Diatas Rp2 triliun?) iya triliunan,” ujar Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita saat ditemui di kawasan Senayan Jakarta, Minggu (4/8/2024).

Dia menjelaskan, nominal anggaran subsidi beras dihitung berdasarkan akumulasi dari selisih harga jual beras dan harga pokok. Selain itu, biaya transportasi saat pengadaan, biaya simpan beras, dan biaya lain-lainnya.

Sebagai contoh, Bulog diminta menjual beras senilai Rp10.900 per kilogram (kg), padahal harga beras komersial berada di angka Rp12.000 atau Rp11.800 per kg. Dari sini, terdapat selisih harga yang nantinya disubsidi oleh pemerintah.

“Kita kan gini ya, subsidi beras itu berapa yang kita jual atau berapa yang kita salurkan untuk SPHP dan untuk bantuan pangan itu yang kita tagihkan kan,” paparnya.

Berkaca pada anggaran subsidi beras tahun-tahun sebelumnya, Bulog biasanya menggunakan pinjaman perbankan untuk melakukan serapan beras baik dalam dan luar negeri. Setelah itu, hasil serapan pangan dasar ini digelontorkan ke pasar melalui program SPHP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181947/beras-rblG_large.jpg
Bapanas Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga Beras Seenaknya, Tak Sesuai HET Izin Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181367/mentan_amran-evMo_large.jpg
Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement