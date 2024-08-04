Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Rencana Bulog Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |16:24 WIB
Update Rencana Bulog Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja
Update Rencana Bulog Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog mengungkapkan rencana mengakuisisi saham perusahaan beras di Kamboja. Kabar terbarunya, Bulog sedang melakukan riset atas aksi korporasi tersebut.

Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita menyebut, sambari melakukan pendalaman alias riset, perusahaan terus memaksimalkan infrastruktur produksi di dalam negeri, sebelum mengambil alih saham perusahaan asing.

“Kita sebenarnya, kita baru meriset dulu, bagaimana. Sebenarnya bagaimana, tentunya yang kita maksimalkan dulu adalah bagaimana pemenuhan infrastruktur dulu. kita masih dalam tahap riset sih, belum ada kelanjutanya,” ujar Febby saat ditemui di kawasan Senayan Jakarta, Minggu (4/8/2024).

Adapun, rencana akuisisi diinstruksikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Merespon hal itu, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan dan penugasan otoritas sebagai pemegang saham. Aksi ini sekaligus menjaga stabilitas pangan dan rantai pasok beras agar lebih kompetitif.

Selain itu, menjadi strategi jitu menekan volume impor beras yang kerap dilakukan perusahaan beberapa tahun belakangan ini.

Bayu menjelaskan, penugasan pemerintah untuk melakukan investasi pangan ke Kamboja bukan hanya tentang memperluas jangkauan geografis, tetapi mewujudkan kompetitif rantai pasok beras, sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terwujud.

“Hal ini sesuai dengan salah satu visi transformasi kami, untuk menjadi pemimpin rantai pasok pangan terpercaya,” ucap Bayu beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181947/beras-rblG_large.jpg
Bapanas Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga Beras Seenaknya, Tak Sesuai HET Izin Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181367/mentan_amran-evMo_large.jpg
Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement