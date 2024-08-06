Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Habib Rizieq

Nora Andrew , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |16:03 WIB
Sumber Kekayaan Habib Rizieq
Sumber Kekayaan Habib Rizieq (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Habib Rizieq menarik untuk diketahui. Habib Rizieq Shihab kembali menjadi bahan perbincangan setelah dirinya bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Habib Rizieq adalah figur yang cukup berpengaruh dalam dunia politik dan agama Islam di Indonesia. Sebagai pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), namanya sering menjadi topik pembicaraan di berbagai kalangan.

Habib Rizieq adalah anak tunggal. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965 dari pasangan Habib Hussein bin Muhammad Shihab dan Sidah Alatas. Kedua orangtuanya merupakan orang Betawi keturunan Hadhrami.

Berikut ini adalah sumber kekayaan Habib Rizieq seperti dirangkum dari berbagai sumber:

 

1. Bisnis

Sumber kekayaan utama Habib Rizieq berasal dari bisnis yang digelutinya. Tidak banyak informasi bisnis apa yang digeluti oleh Habib Rizieq, namun disinyalir bisnis inilah yang menjadi tempat Habib Rizieq mengumpulkan kekayaannya.

Meski jarang disorot dan luput dari perhatian, Habib Rizieq juga dilaporkan mengelola sebuah pesantren seluas 30 hektare di wilayah Bogor, Jawa Barat.

2. Sumbangan dari Sahabat-sahabatnya

Selain bisnis, Habib Rizieq diketahui kerap mendapat dukungan finansial dari teman-temannya. Apalagi saat Habib Rizieq tinggal di Arab Saudi selama beberapa tahun.

Hal itu diungkapkan direktur bantuan hukum FPI Sugito Atmo Pawiro mengutip berbagai sumber. Pengacara Habib Rizieq mengatakan, banyak teman-teman Habib Rizieq yang menyumbangkan dana selama dia tinggal di Arab.

Halaman:
1 2
