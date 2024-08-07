Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Bangkit, Indeks Nasdaq Naik 1%

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |07:27 WIB
Wall Street Bangkit, Indeks Nasdaq Naik 1%
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup berbalik arah bangkit menguat pada perdagangan Selasa (6/8/2024). Penguatan bursa saham AS terjadi karena investor kembali masuk ke pasar sehari setelah aksi jual dramatis.

Mengutip Reuters, Rabu (7/8/2024), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 294,39 poin, atau 0,76%, menjadi 38.997,66, S&P 500 (.SPX) naik 53,7 poin, atau 1,04%, menjadi 5.240,03 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 166,77 poin, atau 1,03%, menjadi 16.366,86.

Dow Jones juga naik, tetapi ketiga indeks saham utama memangkas kenaikan menjelang penutupan dan berakhir jauh dari level tertinggi mereka hari itu.

Para pembuat kebijakan bank sentral AS telah menolak gagasan bahwa data pekerjaan Juli yang lebih lemah dari yang diharapkan berarti ekonomi sedang menuju resesi, tetapi mereka juga telah memperingatkan bahwa Fed perlu memangkas suku bunga untuk menghindari hasil seperti itu.

Saham telah terjual karena data ekonomi yang lemah meningkatkan kekhawatiran akan resesi AS. Para pedagang memperkirakan peluang 75% bahwa Fed akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya pada bulan September, dan peluang 25% untuk pengurangan 25 basis poin, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement