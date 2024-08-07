Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat 1,1% ke Level 7.212

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:32 WIB
IHSG Ditutup Menguat 1,1% ke Level 7.212
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 82,91 poin atau 1,16% ke level 7.212 pada sesi terakhir perdagangan pada Rabu (7/8/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 364 saham menguat, 178 saham melemah dan 247 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,9 triliun dari 13,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,91 persen ke 930, indeks JII menguat 0,2 persen ke 499, indeks IDX30 naik 1,49 persen ke 451 dan indeks MNC36 naik 1,01 persen ke 341.

Untuk indeks sektoral semua menguat ada sektor energi 1,34 persen, barang baku 1,28 persen, konsumer non siklikal 1,01 persen, konsumer siklikal 0,81 persen, kesehatan 0,35 persen, keuangan 0,49 persen, properti 1,36 persen, teknologi 0,61 persen, infrastruktur 0,88 persen, transportasi 1,63 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) naik 34,45 persen ke Rp160, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) naik 33,33 persen ke Rp76 dan saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) naik 34,69 persen ke Rp132.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183300/ihsg_sesi_i-L7gx_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183254/ihsg_menguat-gc25_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.412
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement