IHSG Ditutup Menguat 1,1% ke Level 7.212

, Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:32 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 82,91 poin atau 1,16% ke level 7.212 pada sesi terakhir perdagangan pada Rabu (7/8/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 364 saham menguat, 178 saham melemah dan 247 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,9 triliun dari 13,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,91 persen ke 930, indeks JII menguat 0,2 persen ke 499, indeks IDX30 naik 1,49 persen ke 451 dan indeks MNC36 naik 1,01 persen ke 341.

Untuk indeks sektoral semua menguat ada sektor energi 1,34 persen, barang baku 1,28 persen, konsumer non siklikal 1,01 persen, konsumer siklikal 0,81 persen, kesehatan 0,35 persen, keuangan 0,49 persen, properti 1,36 persen, teknologi 0,61 persen, infrastruktur 0,88 persen, transportasi 1,63 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) naik 34,45 persen ke Rp160, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) naik 33,33 persen ke Rp76 dan saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) naik 34,69 persen ke Rp132.