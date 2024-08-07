KTP Dipakai Pinjol? Ini Cara Ceknya

JAKARTA - Belakangan ini banyak nasabah yang data pribadinya disalahgunakan orang lain untuk meminjam pinjol.

Fenomena penggunaan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman atau jaminan, termasuk pinjol menjadi sorotan saat ini.

Namun tidak perlu khawatir, sekarang masyarakat sudah bisa melihat apakah KTP mereka dipakai pinjol atau tidak. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui KTP sudah dipakai di pinjol yakni dengan memakai layanan SLIK OJK.

Berikut beberap cara untuk cek KTP yang sudah dipakai di pinjol, dirangkum Okezone.

BACA JUGA: Daftar 98 Pinjol Legal OJK Agustus 2024

1. Menggunakan Facebook

Permintaan untuk memeriksa apakah KTP masih aktif dapat dilakukan dengan mengunjungi halaman resmi Facebook @HaloDukcapil.