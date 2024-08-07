Terungkap! Barang Impor Ilegal Banyak Dijual WNA, Ada di Gudang PIK

JAKARTA – Terungkap barang impor ilegal banyak dijual Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Barang impor yang diduga masuk secara ilegal mayoritas dibawa oleh Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.

Hal ini terungkap berdasarkan temuan di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, terdapat dua gudang berupa warehouse yang menyimpan barang-barang impor tanpa dokumen.

"Kita juga sudah menemukan di Kapuk (PIK), ada dua gudang besar warehouse yang barang-barangnya masuk ke kita tanpa dilengkapi dokumen," terang Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dikutip Rabu (7/8/2024).

Zulhas mengatakan, barang-barang tersebut rencananya akan dijual secara daring atau menggunakan aplikasi berbasis e-commerce. Dia menegaskan baik pedagang maupun distributornya merupakan WNA.

"Itu yang menarik di Kapuk itu barangnya dari negara tertentu yang impor dan jual di sini juga orang asing. Dijualnya juga secara online," jelas Zulhas.

Oleh karena itu, Zulhas mengimbau kepada para pedagang domestik maupun konsumen dalam negeri, untuk berhati-hati memilih barang impor karena dikhawatirkan masuk secara ilegal.

"Jadi ini kami lihat mulai marak, kita minta kerja samanya saya kira kita semua banyak sekali WNA yang beroperasi berusaha berdagang di distributor besar di Mal-Mal besar dan pusat grosir besar," tegas Zulhas.