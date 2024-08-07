Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bersih-Bersih BUMN, Ini Hasilnya

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:44 WIB
Bersih-Bersih BUMN, Ini Hasilnya
Kementerian BUMN Bersih-Bersih (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Tindakan tegas pemerintah dalam membersihkan BUMN dari praktik korupsi merupakan langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN. Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

“Kalau menurut saya memang itu menjadi syarat juga, sebab kita kan selalu di-stigma bahwa BUMN ini isinya banyak korupsi. Nah kita kan harus buktikan, karena salah satu yang kita mau lakukan pada BUMN ini kan membesarkan, menyehatkan, menguatkan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dia mencontohkan, keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi di sejumlah BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia. Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus-kasus tersebut telah membuahkan hasil positif, di mana perusahaan-perusahaan tersebut kini telah kembali sehat dan beroperasi secara normal.

“Kerjasama kita periode ini dengan Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, saya rasa cukup bagus, seperti waktu Jiwasraya. Kita minta penindakan dulu harus dikedepankan, dan akhirnya pelaku-pelakunya sudah kena," ujarnya.

Hekal juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara DPR dan Kementerian BUMN dalam upaya membersihkan BUMN. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa BUMN dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

Halaman:
1 2
