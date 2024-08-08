Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 BUMN Setor Pajak Rp439 Triliun, Ini Daftarnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |08:33 WIB
20 BUMN Setor Pajak Rp439 Triliun, Ini Daftarnya
20 BUMN dengan setoran pajak jumbo (Foto: MPI)
JAKARTA – Sebanyak 20 perusahaan milik negara atau BUMN menyetorkan pajak dengan nominal besar. Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan setoran pajak 20 perusahaan pelat merah senilai Rp439 triliun pada 2023.

Erick menyebut, setoran pajak perseroan merupakan buah dari kinerja dan produktivitas perusahaan yang melakukan transformasi sejak beberapa tahun belakangan ini.

“Transformasi BUMN yang terus dilakukan ikut meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Alhamdulillah dengan kinerja yang terus meningkat, perusahaan BUMN bisa berkontribusi besar dari sisi setoran pajak negara sebesar Rp439 triliun pada 2023,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (7/8/2024).

Erick menilai besarnya setoran pajak perusahaan negara ini tidak lepas dari kerja keras seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN.

“Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia,” paparnya.

Berikut daftar 20 BUMN penyumbang pajak 2023:

1. PT Pertamina (Persero) Rp224.530 miliar

2. PT PLN (Persero) Rp52.385 miliar

3. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp33.119 miliar

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp26.624 miliar

5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp25.979 miliar

Halaman:
1 2
