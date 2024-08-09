Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buka Deposito Tanpa Ribet di MotionBank, Bisa Kapan Aja di Mana Aja

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:28 WIB
Buka Deposito Tanpa Ribet di MotionBank, Bisa Kapan Aja di Mana Aja
Buka Deposito Tanpa Ribet, Bisa Kapan Aja di Mana Aja (Foto: MNC Bank)




JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) senantiasa memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam menikmati produk dan layanan perbankan, salah satunya deposito.

Melalui layanan perbankan digital MotionBank, MNC Bank menghadirkan Deposito Motion untuk kamu agar dapat dengan mudah memiliki deposito tanpa perlu repot mendatangi kantor cabang MNC Bank.

Tidak hanya itu, suku bunga yang ditawarkan pun terbilang menarik, hingga 5,75%! Yang tidak kalah menarik, terdapat ragam hadiah istimewa, langsung dan tanpa diundi, untuk kamu yang membuka Deposito Motion sampai dengan periode 31 Desember 2024.

Chief Digital Business MNC Bank Yudsitira Ardhi Prastono menjelaskan, untuk melakukan pembukaan Deposito Motion, nasabah hanya perlu mengakses MotionBank dengan penempatan saldo minimal Rp200.000, tak hanya itu, MNC Bank juga memberikan imbal hasil menarik dengan bunga hingga 5,75%.

"Fitur deposito online ini memang merupakan wujud komitmen MNC Bank untuk mengembangkan MotionBank sebagai One-Stop Banking Service," kata Yudistira.

