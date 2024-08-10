Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Game Penghasil Uang Asli Terbukti Membayar

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |22:02 WIB
5 Game Penghasil Uang Asli Terbukti Membayar
5 Game Penghasil Uang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 5 game penghasil uang asli terbukti membayar. Di era digital sekarang, bermain game tidak hanya untuk hiburan tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan.

Beberapa game menyediakan hadiah uang nyata yang dapat menambah pendapatan Anda.

Dengan koneksi internet dan akun terverifikasi, anda dapat mendapatkan uang di waktu luang anda. Banyak game yang memberikan reward atau hadiah berupa uang, koin, maupun poin yang dapat ditukarkan dengan uang tunai atau saldo e-wallet.

Berikut Ini 5 game penghasil uang terbukti membayar yang dirangkum Okezone, Sabtu (10/8/2024).

1. Mager

Game penghasil uang ini cocok bagi kamu yang malas atau punya waktu luang. Kamu bisa memainkan berbagai macam game sederhana yang menghasilkan koin. Koin tersebut bisa ditukar dengan saldo DANA, OVO, atau GoPay.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183486/djp_akan_bisa_lihat_saldo_uang_digital-FM0m_large.jpg
DJP Bisa Intip Saldo Uang Digital Masyarakat Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement