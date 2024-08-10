Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cukup Bawa KTP, Pekerja Dapat BLT Rp 1,8 Juta Selama Setahun

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |04:27 WIB
Cukup Bawa KTP, Pekerja Dapat BLT Rp 1,8 Juta Selama Setahun
BLT Cair 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Banyuwangi baru saja mengumumkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,8 juta per tahun kepada 2.450 keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini dirancang untuk membantu buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang tergolong sebagai penerima manfaat.

Berikut okezone akan berikan informasi terkait Apakah Pekerja Dapat BLT Hingga 1,8 Juta? Ini Caranya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi, Henik Setyorini, menjelaskan bahwa bantuan ini terbagi menjadi empat termin pencairan, masing-masing sebesar Rp450 ribu, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

"Pencairan kali ini merupakan termin kedua untuk periode April-Juni 2024. Penyalurannya dilakukan secara cashless melalui virtual account yang disampaikan oleh pihak desa dan kelurahan setempat," katanya.

Untuk mengambil bantuan, penerima hanya perlu membawa KTP dan virtual account ke Bank Jatim terdekat. Henik memastikan bahwa data penerima bantuan valid dan tepat sasaran, yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement