Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tingkatkan Investasi, RI Dukung Konstruksi Bangunan Ramah Lingkungan

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:51 WIB
Tingkatkan Investasi, RI Dukung Konstruksi Bangunan Ramah Lingkungan
Konstruksi Bangunan Ramah Lingkungan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan kontraktor lokal didorong dalam proyek pembangunan infrastruktur.

"PDN bukan hanya soal mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari upaya kita untuk menciptakan lapangan kerja dan terus mendorong peningkatan kualitas produk lokal, yang pada akhirnya kita dapat terbebas dari ketergantungan produk impor," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.

Dalam proyek infrastruktur yang dijalankan oleh Kementerian PUPR penggunaan material dan peralatan konstruksi produk dalam negeri telah mencapai lebih dari 90%.

Sementara itu, Vice President Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi mengatakan, pihaknya mengembangkan bahan kontruksi ramah lingkungan melalui Nexgen.

Nexgen merupakan kumpulan produk material bangunan yang diproduksi dengan teknologi masa mendatang atau next generation technology.

"Berbasis logam yang disegmentasikan untuk hunian dan industrial ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan material bangunan bagi gen z dan gen alfa sehingga generasi mereka bisa membawa Indonesia mencapai generasi emasnya," katanya.

Nexgen dihasilkan dari teknologi-teknologi baru yang dikumpulkan dari Jepang, Italia, Australia, dan New Zealand. "Teknologi ini kami bawa ke Indonesia dan kami aplikasikan pada logam hasil produksi dari Tata Metal Lestari seperti Nexalume dan Nexium sehingga menghasilkan berbagai material bangunan yang lebih ringan, kuat, dan tentunya lebih indah yang saat ini dibutuhkan oleh gen z dan gen alfa dalam mencapai Indonesia Emas,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/470/3098189/rehabilitasi-bendungan-babulu-tingkatkan-suplai-air-ke-sawah-milik-petani-VCUohnyFa4.jpg
Rehabilitasi Bendungan Babulu Tingkatkan Suplai Air ke Sawah Milik Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/470/3096988/kementerian-pu-pastikan-pembangunan-dan-renovasi-stadion-berstandar-tinggi-178IP6Vi4k.jpg
Kementerian PU Pastikan Pembangunan dan Renovasi Stadion Berstandar Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/470/3087147/terbatas-anggaran-cuma-rp4-6-triliun-bangun-infrastruktur-baru-BEoucqVeM6.jpg
Terbatas, Anggaran Cuma Rp4,6 Triliun Bangun Infrastruktur Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082913/menko-ahy-tekankan-pentingnya-teknologi-dalam-sektor-konstruksi-CcXhyg43lO.jpg
Menko AHY Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Sektor Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082903/menko-ahy-ungkap-pentingnya-konstruksi-bagi-pertumbuhan-ekonomi-ri-Gz65akI3ky.jpg
Menko AHY Ungkap Pentingnya Konstruksi Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement